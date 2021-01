Più di 80.000 morti per Covid in Italia dall’inizio della pandemia



Solo il 23 dicembre scorso raggiungevamo il triste record dei 70.000 morti per Covid dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Oggi, di morti in Italia a causa dell’emergenza sanitaria ne registriamo più di 80.000: nello specifico sono 80.326 le vittime. La regione più colpita, per numero di vittime ma anche per contagi, è la Lombardia con 25.954 morti.

