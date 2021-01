Pordenone: militare trovato morto nel garage di casa, accusato di violenza sessuale da due badanti



La vittima è uomo di 38 anni, caporal maggiore scelto dell’esercito originario dell’Aquila ma in servizio in Friuli Venezia Giulia. Le accuse nei suoi confronti erano emerse nel mese di dicembre quando due badanti lo avevano denunciato ai carabinieri raccontando di essere state sequestrate e abusate in due diversi e distinti episodi. Il 38enne era stato posto ai domiciliari ma aveva sempre rigettato ogni accusa.

