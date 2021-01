Previsioni meteo 16 gennaio, weekend all’insegna del gelo e della neve su gran parte dell’Italia



Che tempo farà domani, sabato 16 gennaio? Secondo le previsioni meteo, ci sarà ovunque un abbassamento delle temperature, con i termometri che si avvicineranno alle zero, complice l’arrivo di aria gelida dalla Russia. Nevicate sono in arrivo anche in Calabria e Sicilia, mentre il resto del Sud sarà a rischio pioggia fino a domenica 17.

