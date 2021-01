Previsioni meteo 26 gennaio, ondata di freddo e gelo sull’Italia: temperature anche sotto zero



Le previsioni meteo di martedì 26 gennaio indicano l’arrivo di una nuova ondata di aria fredda e gelida dal nord Europa che comporterà un improvviso e brusco calo delle temperature su gran parte del Paese. Punte sotto zero in alcune zone come le pianure del Nord Italia ma valori prossimi allo zero anche nelle grandi città.

