Previsioni meteo 29 gennaio, torna il maltempo ma caldo anomalo



Le previsioni meteo di venerdì 29 gennaio indicano una maggiore nuvolosità da nord a sud con rischio piovaschi a livello locale anche se il tempo sarà stranamente caratterizzato da temperature molto miti per il periodo che in alcune zone del Paese arriveranno a picchi di oltre 15 gradi, in particolare nelle regioni meridionali.

