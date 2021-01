Previsioni meteo weekend, aria polare su tutta l’Italia: vento e pioggia



Sarà un weekend all’insegna del maltempo quello in corso su quasi tutta l’Italia che sarà investita da un’ondata di gelo e freddo polare. In molte regioni ci saranno inoltre pioggia e vento a peggiorare le condizioni atmosferiche: le temperature scenderanno ampiamente sotto le zero in numerose città.

Continua a leggere



Sarà un weekend all’insegna del maltempo quello in corso su quasi tutta l’Italia che sarà investita da un’ondata di gelo e freddo polare. In molte regioni ci saranno inoltre pioggia e vento a peggiorare le condizioni atmosferiche: le temperature scenderanno ampiamente sotto le zero in numerose città.

Continua a leggere

Continua a leggere