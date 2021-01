Quali Regioni potrebbero cambiare colore da domenica prossima



Le regioni italiane si preparano a un nuovo cambio di colore a partire da domenica prossima 31 gennaio in base ai dati dell’andamento dell’epidemia che saranno comunicati dall’Istituto superiore di sanità col nuovo monitoraggio di venerdì. Liguria e Veneto in pole per passare in zona gialla mentre la Sicilia spera nell’addio alla zona rossa.

