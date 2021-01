Quali sono i Paesi che hanno vaccinato più persone contro il Covid



Quali sono i numeri delle persone vaccinate negli altri Paesi del mondo? I dato assoluto vede in testa la Cina, seguita dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Ma se si guarda il numero dei vaccinati in percentuale rispetto alla popolazione totale del Paese allora è Israele a balzare in testa, con più del 9% della popolazione già vaccinata.

