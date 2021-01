Quali sono le 10 regioni in cui l’indice Rt di trasmissione del contagio è superiore a 1



Secondo l’ultimo report con il monitoraggio settimanale della pandemia di Covid in Italia, sono 12 le regioni a rischio alto mentre in altre 10 l’indice Rt, cioè di trasmissibilità del contagio, ha superato la soglia di guardia di 1. Per cinque di queste, cioè Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, da domenica 10 gennaio scatterà il cambio di colore e il passaggio in zona arancione.

