Quali sono le 9 regioni italiane con le terapie intensive oltre la soglia di allerta: l’elenco

Secondo l’ultimo report di Agenas aggiornato al 6 gennaio, in Italia sono 9 le regioni che attualmente superano la soglia di allerta per posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. Mentre la media nazionale si attesta infatti al 30%, in Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Piemonte. province autonome di Bolzano e Trento, Puglia e Veneto, la situazione si fa difficile.

