Quali sono le differenze tra il vaccino Moderna e quello Pfizer-BioNtech secondo l’Aifa



Dopo il via libera dell’Aifa all’immissione in commercio del vaccino Moderna, la stessa Agenzia del farmaco italiana ha pubblicato una nota con la quale ha spiegato le differenza tra questo siero e quello messo a punto da Pfzier-BioNtech già in via di somministrazione: “Indicato a partire dai 18 anni di età, l’immunità si considera pienamente acquisita a partire da 2 settimane dopo la seconda somministrazione”.

