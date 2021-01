Quali sono le regioni a rischio alto e moderato di Coronavirus secondo l’Iss



Secondo il monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica nel nostro Paese elaborato da Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute per il periodo compreso tra 18 e 24 gennaio soltanto una regione in Italia, vale a dire l’Umbria, presenta un alto rischio legato alla pandemia di Coronavirus, mentre altre 10 presentano un rischio moderato e soltanto in un caso, quello del Molise, la situazione è compatibile con uno scenario di tipo 2: ecco il dettaglio caso per caso.

