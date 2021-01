Quanto è costato il contratto Ue-AstraZeneca: ecco il prezzo di 300 milioni di dosi di vaccino



Diventa in parte pubblico il contratto tra AstraZeneca e l’Unione Europea per la fornitura di vaccino contro il Coronavirus e si scopre che utilizzando la funzione Segnalibri di Adobe è stato possibile vedere parte delle informazioni nascoste, come quelle sul costo delle forniture. Secondo Der Spiegel, il prezzo pattuito tra Ue e AstraZeneca per 300 milioni di dosi del vaccino era di 870 milioni di euro.

Continua a leggere



Diventa in parte pubblico il contratto tra AstraZeneca e l’Unione Europea per la fornitura di vaccino contro il Coronavirus e si scopre che utilizzando la funzione Segnalibri di Adobe è stato possibile vedere parte delle informazioni nascoste, come quelle sul costo delle forniture. Secondo Der Spiegel, il prezzo pattuito tra Ue e AstraZeneca per 300 milioni di dosi del vaccino era di 870 milioni di euro.

Continua a leggere

Continua a leggere