Reddito di cittadinanza, cosa fare entro fine gennaio per non perdere l’assegno mensile



Entro il 31 gennaio i beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza dovranno rinnovare la Dsu e l’Isee per continuare a percepire regolarmente il beneficio mensile. Il 31 dicembre 2020, infatti, è scaduta la validità del precedente Isee: per il mese di gennaio l’assegno verrà normalmente percepito, per quello di febbraio è invece necessario provvedere al rinnovo.

