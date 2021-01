Reggio Emilia, cade dal tetto di un capannone. Muore artigiano di 50 anni



Un artigiano di 50 anni, residente in provincia di Modena, ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone: l’uomo è precipitato da un’altezza di 10 metri e per lui non c’è stato niente da fare. A Jesi un operaio di 55 anni è stato investito e ucciso da un carrello mentre svolgeva dei lavori di manutenzione dei binari della ferrovia.

