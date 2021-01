Regioni italiane quasi tutte gialle, Lopalco avverte: “Un errore allentare la presa”



Un allentamento delle misure in questo momento potrebbe farci tornare velocemente indietro e per questo è un errore. A dirlo è Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia che ha spiegato di temere il prossimo cambio di colore di numerose regioni italiane che a partire da lunedì 1 febbraio diventeranno gialle. “Io credo che in questo momento stiamo facendo un errore ad allentare la presa. Sono preoccupato”, ha spiegato.

