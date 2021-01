Riapertura scuole, il calendario completo regione per regione



Continua la didattica a distanza per quasi tutti gli studenti delle scuole superiori. Con il nuovo Dpcm e il passaggio in zona rossa di diverse regioni cambia ancora una volta il calendario che vuole gli studenti in classe. Tre le date scelte dalle diverse regioni con ordinanze ad hoc: 18 gennaio, 25 gennaio e 1° febbraio. Mentre non c’è ancora una data per le regioni da domani in zona rossa come Lombardia, Sicilia e provincia Autonoma di Bolzano.

