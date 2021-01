Riapertura scuole: mezzi pubblica ancora strapieni e assembramenti in tutta Italia



Centinaia di migliaia di studenti delle scuole superiori ieri sono tornati in classe, ma non sono mancati problemi: numerosi gli assembramenti sui mezzi pubblici così come davanti alle scuole, decine le manifestazioni di protesta in tutta Italia: “Vogliamo tornare in aula, ma solo in sicurezza”.

Continua a leggere



Centinaia di migliaia di studenti delle scuole superiori ieri sono tornati in classe, ma non sono mancati problemi: numerosi gli assembramenti sui mezzi pubblici così come davanti alle scuole, decine le manifestazioni di protesta in tutta Italia: “Vogliamo tornare in aula, ma solo in sicurezza”.

Continua a leggere

Continua a leggere