Riaprono le scuole superiori, dal 25 gennaio tornano in classe gli studenti di 4 Regioni

Da lunedì 25 gennaio torneranno in classe gli studenti delle scuole superiori di 4 Regioni: Liguria, Lombardia, Marche e Veneto. Si aggiungono agli alunni che hanno ripreso le lezioni in presenza – al 50% – tra il 7, l’11 e il 18 gennaio. In molte Regioni, invece, per il ritorno in classe bisognerà aspettare il primo febbraio.

