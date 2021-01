Richiamo per rischio chimico di semi di sesamo, l’allerta del ministero della Salute



Allerta alimentare per un prodotto a causa della presenza di ossido di etilene in quantità superiore al limite di legge. Ritirate dal ministero della Salute delle confezioni da 30 grammi di semi di sesamo, il prodotto “Sesamo semi clip sachet” a marchio “Ubena”. Il prodotto non va consumato e riportato al punto vendita.

Continua a leggere



Allerta alimentare per un prodotto a causa della presenza di ossido di etilene in quantità superiore al limite di legge. Ritirate dal ministero della Salute delle confezioni da 30 grammi di semi di sesamo, il prodotto “Sesamo semi clip sachet” a marchio “Ubena”. Il prodotto non va consumato e riportato al punto vendita.

Continua a leggere

Continua a leggere