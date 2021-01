Ricoverati per covid, si rivedono dopo giorni: il bacio di Antonia e Italo più forte del coronavirus



Il bacio tra Italo Salvadori e Antonia Guidolin, una coppia di anziani veneti colpiti dal coronavirus e costretti a separarsi per colpa della malattia che li ha portati sfortunatamente anche al ricovero in ospedale. Quando la moglie è migliorata e non ha più avuto bisogno di ossigenazione, ha chiesto del suo amato ed è stata subito accontentata per un abbraccio e un bacio liberatorio che ha commosso tutti.

