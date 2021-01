Rincorre i lupi con l’auto, l’autore del video è il fratello del famoso sciatore Ghedina



Bufera di polemiche su Luca Ghedina, fratello del famoso sciatore Kristian Ghedina. Ha inseguito un gruppo di lupi finito in strada una notte per almeno due km, spingendoli anche a 50 chilometri orari, riprendendo tutto. Un gesto giudicato crudele da molti animalisti. “Non avevo intenzioni vessatorie sugli animali perché se avessi voluto acceleravo e li ammazzavo, ma non era nei miei intenti assolutamente. I lupi corrono a quella velocità ed io ho solamente cercato di stargli dietro con la macchina per fare il video più lungo possibile”, si è difeso con il giornale Il Dolomiti.

