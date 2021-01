Rinnovo patente scaduta: nuova proroga per il 2021, documenti validi fino al 30 aprile



Per chi deve rinnovare la patente, in quanto in scadenza in questi mesi, una proroga consente di rinviare il rinnovo fino al 30 aprile. La data di scadenza delle patenti, quindi, slitta. Così come vengono previste proroghe anche per gli esami di teoria per conseguire le patenti e per il foglio rosa.

