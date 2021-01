Rinviato il rientro a scuola: alle superiori si torna in classe l’11 gennaio



Il decreto legge approvato in nottata dal Consiglio dei ministri rinvia il rientro in classe, per le scuole superiori, dal 7 all’11 gennaio. Dopo uno scontro durissimo nel vertice notturno, il provvedimento prevede un ritorno a scuola per i licei e gli istituti tecnici con la didattica a distanza al 50%.

