Ritorno a scuola con cani anti-Covid, gli animali in azione oggi in un liceo a Bolzano

Alla ripresa delle lezioni in presenza i cani addestrati per individuare il coronavirus hanno effettuato un primo test presso il liceo scientifico di lingua tedesca di Bolzano. Si è trattato in realtà di un test che ha visto la presenza dei quattro zampe nell’aula magna dell’istituto per annusare le mascherine lasciate dagli studenti all’interno di vaschette di cartone.

