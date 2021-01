Rob Cohen nega le accuse di stupro di Asia Argento: “La consideravo un’amica”



Dopo il caso Weinstein, Asia Argento ha nel mirino un altro regista di Hollywood. L’attrice ha raccontato di essere stata drogata e violentata da Rob Cohen, regista di fast and Furious, che non ha tardato a replicare. Smentendo le accuse fatte da Asia Argento. Il regista infatti, ha fatto sapere tramite il sito americano Deadline, di categorizzare ogni accusa come assolutamente falsa: “Quando lavoravamo insieme, avevano un ottimo rapporto”.

