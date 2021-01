Roberta morta a 17 anni a Palermo, il fidanzato Pietro non risponde al Gip e resta in carcere



Il gip di Termini Imerese, Angela Lo Piparo, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Pietro Morreale, il 19enne accusato di aver ucciso nella notte fra sabato e domenica scorsa la fidanzata Roberta Siragusa, di aver tentato di bruciarla e di averla gettata in un burrone a Caccamo, in provincia di Palermo.

