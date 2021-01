Roberta Siragusa, fermato il fidanzato: è accusato di omicidio e occultamento



È in stato di fermo per omicidio e occultamento di cadavere. Questa, al momento, la posizione di Pietro Morreale, il 19enne che ieri si è presentato ai carabinieri facendo ritrovare il corpo della fidanzata diciassettenne, Roberta Siragusa, sul fondo di un burrone nel Palermitano. Morreale non ha confessato l’omicidio.

Continua a leggere



È in stato di fermo per omicidio e occultamento di cadavere. Questa, al momento, la posizione di Pietro Morreale, il 19enne che ieri si è presentato ai carabinieri facendo ritrovare il corpo della fidanzata diciassettenne, Roberta Siragusa, sul fondo di un burrone nel Palermitano. Morreale non ha confessato l’omicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere