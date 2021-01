Rocco Siffredi: “Non mi sento più a mio agio davanti al corpo di una ragazza”



Contattato dal Corriere della Sera, Rocco Siffredi risponde dal suo ufficio di Budapest, dove ormai vive da 25 anni. Racconta la soddisfazione per i due AVN Awards, ma non tralascia il fatto che a 57 anni si senta ben diverso da quando ha iniziato a fare questo mestiere. “Tanti mi chiedono ma come fai ancora a fare queste performance… Da qualche anno mi guardo allo specchio e mi dico: ma che ci fai tu con le ventenni…”.

