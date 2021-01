Rosa Perrotta rompe il silenzio: la verità sulla crisi con Pietro Tartaglione



In un lungo video su Instagram l’ex volto di Uomini e Donne parla dopo settimane di voci sulle difficoltà con il compagno Pietro Tartaglione, padre di suo figlio Domenico. La Perrotta si scaglia contro chi l’ha accusata di aver messo in scena una farsa per pubblicità: “Ci vedete del marcio, non ho speculato su questo fallimento”.

