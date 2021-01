Salame punta di coltello ritirato per rischio microbiologico: pericolo salmonella



Ancora un richiamo sul sito del Ministero della Salute: è stato ritirato dal commercio un lotto del Salame punta di coltello a causa di un rischio microbiologico, cioè per la possibile presenza di Salmonella spp. Il produttore è il Salumificio A. Lovison SPA con sede dello stabilimento in via Ugo Foscolo 1 a Spilimbergo (PN).

