Saldi invernali al via oggi 2 gennaio, il calendario delle regioni: possibili rinvii dell’ultim’ora



Si parte oggi, con qualche incognita legata alle zone rosse, in Basilicata, Valle d’Aosta e Molise, il 4 invece in Abruzzo e Calabria, il 5 in Sardegna e in Campania. Ma le date previste potrebbero cambiare con un posticipo o con addirittura un anticipo primo giorno almeno in fascia arancione. Saldi che muoveranno 1 miliardo in meno rispetto all’anno scorso, in totale 4 miliardi di euro contro 5.

