Sandra Milo: “Ricevo proposte oscene e materiale pornografico”

Dopo il discusso nudo in copertina, Sandra Milo confessa di aver ricevuto spesso materiale pornografico sui social da parte di uomini e dichiara guerra aperta con i suoi haters. Bellissima e sicura di sé, l’attrice oggi 87enne vuole sentirsi libera di poter esprimere la sua sensualità in maniera libera e personale, senza essere oggetto di accuse, offese o proposte indecenti: “Io non mi piego a questa logica, alla dittatura dell’odio al riparo di una tastiera”.

