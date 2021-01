Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati: “Solo col tempo si conoscono le persone”



L’ex corteggiatore ha deciso di condividere con i suoi follower la rottura con Sara Shaimi. Al momento non se la sentirebbe di parlarne in video, perché è ancora molto scosso, ma comprende la volontà di chi li ha sempre supportati come coppia di sapere le cose come stanno. E così per ora si limita ad annunciare la notizia: “Abbiamo una visione di vita completamente differente….”.

