Savona, bimbo di 10 anni nasconde nello zainetto dell’hashish. Indagano le forze dell’ordine



In provincia di Savona un bimbo di appena 10 anni ha portato nello zainetto un grammo di hashish, nascosto in un involucro tra libri e quaderni. Il bimbo avrebbe mostrato la droga ai compagni di scuola e la voce è arrivata in poco tempo alle orecchie degli insegnanti. Il piccolo, con una situazione familiare definita “problematica”, è stato segnalato ai servizi sociali.

