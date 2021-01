Scuola, cosa sono i ‘ristori formativi’ di cui parla la ministra Azzolina



La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha detto che proverà a organizzare i ‘ristori’ formativi per gli studenti, visto che le scuole sono chiuse da novembre. Si tratta di corsi di recupero, non solo per la scuola superiore ma anche per la scuola primaria, che potrebbero essere attivati anche nelle ore pomeridiane.

Continua a leggere



La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha detto che proverà a organizzare i ‘ristori’ formativi per gli studenti, visto che le scuole sono chiuse da novembre. Si tratta di corsi di recupero, non solo per la scuola superiore ma anche per la scuola primaria, che potrebbero essere attivati anche nelle ore pomeridiane.

Continua a leggere

Continua a leggere