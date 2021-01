Scuola, da lunedì tornano in aula 8,3 milioni di studenti: ancora stop per le superiori in Sicilia



La scuola italiana riparte: da lunedì 1 febbraio torneranno in classe tutti gli 8,3 milioni di studenti, anche nelle Regioni che avevano posticipato il rientro in presenza delle superiori a causa della situazione epidemiologica, e cioè Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. Unica eccezione, la Sicilia: da lunedì rientreranno in classe gli studenti di seconda e terza media, ma licei, tecnici e professionali dovranno aspettare l’8 febbraio.

Continua a leggere



La scuola italiana riparte: da lunedì 1 febbraio torneranno in classe tutti gli 8,3 milioni di studenti, anche nelle Regioni che avevano posticipato il rientro in presenza delle superiori a causa della situazione epidemiologica, e cioè Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. Unica eccezione, la Sicilia: da lunedì rientreranno in classe gli studenti di seconda e terza media, ma licei, tecnici e professionali dovranno aspettare l’8 febbraio.

Continua a leggere

Continua a leggere