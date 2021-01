Scuola, governo convoca il Cts per discutere sulla riapertura in zona gialla e arancione di domani



Domani gli studenti delle scuole superiori che si trovano in zona gialla o arancione dovrebbero riprendere l’attività didattica in presenza, dal 50% al 75%. Ma i governatori frenano sulla riapertura delle scuole. E così il governo ha passato la palla agli esperti del Comitato tecnico scientifico, convocandoli d’urgenza questa mattina per discutere la questione.

