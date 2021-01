Scuola, la ministra Azzolina dice che la didattica a distanza non funziona più



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ammette che la didattica a distanza non funziona più: “Sono molto preoccupata, oggi la dad non può più funzionare, c’è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati e sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica”.

