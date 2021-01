Scuola, la proposta di Crisanti: “Riapriamole in una provincia, dopo 20 giorni vediamo effetti”



Il microbiologo Andrea Crisanti lancia una proposta per la riapertura delle scuole: la sua idea è quella di tornare in classe in via sperimentale solamente in una provincia italiana, per poi valutare – facendo test rapidi a tappeto – gli effetti dopo 20 giorni e “capire se il virus si trasmette”.

