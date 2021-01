Scuola, oggi tornano in classe 220mila studenti in tre Regioni: manifestazioni in tutta Italia



Tornano oggi in classe 220mila studenti delle superiori in tre regioni italiane, Valle d’Aosta, Toscana e Abruzzo, che si sono adeguate alle direttive del Governo, andandosi ad aggiungere alle province autonome di Trento e Bolzano, in classe già dal 7. Tutte le altre hanno deciso di rinviare. Intanto, proseguono le mobilitazioni in tutta Italia per chiedere chiarezza sull’apertura delle scuole, mentre l’Esecutivo è al lavoro sul nuovo Dpcm.

