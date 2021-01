Scuola, per gli studenti delle superiori che tornano in classe è allarme trasporti pubblici



Come è andata la riapertura delle scuole superiori nelle Regioni che hanno dato l’ok al rientro sui banchi? Secondo una indagine condotta da Skuola.net su 3500 studenti di licei, istituti tecnici e professionali, solo il 47% nelle ultime settimane ravvisa miglioramenti riguardo ai trasporti e agli orari di ingresso scaglionati. Si continua, dunque, a navigare a vista. Non stupisce quindi che il 60% avrebbe aspettato ancora per riaprire.

