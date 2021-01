Scuola, solo 2% dei focolai in classe: per l’Iss non è un luogo di contagio



Un report dell’Istituto superiore di sanità conferma che la scuola non è stato uno dei luoghi in cui si sono registrati i maggiori casi di contagio da Covid-19. In particolare, solo il 2% dei focolai a livello nazionale è riconducibile alle classi degli istituti italiani. E la scuola non è tra i primi tre contesti per contagi, risultando un luogo meno a rischio di case, strutture sanitarie e posti di lavoro.

