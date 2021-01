Secondo Crisanti la prossima estate non si potrà andare in spiaggia



La previsione di Andrea Crisanti sui prossimi mesi della pandemia di Covid-19 in Italia: “D’estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno, speriamo di poter andare in spiaggia. Ma tanto se si faranno le zone arancioni o rosse non si porrà nemmeno il problema. Andremo avanti con la suddivisione in aree almeno fino a ottobre, cioè fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino”.

Continua a leggere



La previsione di Andrea Crisanti sui prossimi mesi della pandemia di Covid-19 in Italia: “D’estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno, speriamo di poter andare in spiaggia. Ma tanto se si faranno le zone arancioni o rosse non si porrà nemmeno il problema. Andremo avanti con la suddivisione in aree almeno fino a ottobre, cioè fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino”.

Continua a leggere

Continua a leggere