Si addormenta in sella alla moto e cade: è grave. Viaggiava ubriaco e senza casco



Aveva accettato il passaggio di un amico dopo aver bevuto troppo: in sella alla moto si è addormentato ed è caduto. L’uomo è attualmente ricoverato e la sua prognosi è riservata. Anche il conducente è stato portato in ospedale in condizioni meno preoccupanti del suo compagno di viaggio. Il luogo dell’incidente è stato bloccato per ore per i rilievi di rito.

