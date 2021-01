“Siamo carabinieri”, entravano in casa e la svaligiavano: smantellata banda a Sassuolo



“Buongiorno, sono il maresciallo dei carabinieri” è questa una delle frasi che si solito la banda usava per farsi aprire le porte alle vittime designate, spesso individuate con cura tra anziani soli in casa. Una volta dentro, svaligiavano tutto prima di dileguarsi. L’indagine condotta dai veri carabinieri ha consentito di ricondurre agli stessi autori 9 furti in pochi mesi.

