Sicilia, contagi in aumento. Musumeci chiede al governo di dichiarare la “zona rossa”



Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci chiederà al governo di chiarare la zona rossa per due settimane “alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana”. Se da Roma non arriverà l’ok “procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le zone rosse”.

Continua a leggere



Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci chiederà al governo di chiarare la zona rossa per due settimane “alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana”. Se da Roma non arriverà l’ok “procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le zone rosse”.

Continua a leggere

Continua a leggere