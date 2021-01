Sicilia verso la zona rossa: tasso di positività alle stelle, da domenica 15 giorni di stop



Da domenica 17 gennaio e per 15 giorni la Sicilia potrebbe diventare zona rossa, a causa dell’impennata dei contagi e del tasso di positività alle stelle. Se oggi non dovesse arrivare la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della regione, Nello Musumeci, ha annunciato di ave pronta una ordinanza con misure più restrittive per una cinquantina di Comuni, tra cui Palermo.

