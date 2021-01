Sicilia zona rossa, tamponi a tappeto per le scuole: caos e code chilometriche



La Sicilia è l’unica regione a essere zona rossa, in Italia, oltre alla Lombardia. Il secondo posto nazionale per numero di contagi da Covid-19 è il podio che nessuno voleva e il governatore Nello Musumeci mette le mani avanti e annuncia possibili ulteriori limitazioni sulla base dell’evoluzione della pandemia nell’Isola. Nel frattempo, con le scuole primarie e secondarie di primo grado (fino alla prima media) che tornano a fare lezione di presenza, è stato avviato uno screening di massa su insegnanti, personale e allievi. Genitori spaccati: per alcuni meglio la dad, altri non vedono l’ora di rivedere di nuovo i figli dietro ai banchi.

