“Siete covidioti”: l’infermiere negazionista rischia la radiazione



Rischia la radiazione l’infermiere di La Spezia che sui social network nega l’esistenza del virus e attacca la campagna di vaccinazione, arrivando a definire “covidiota” chi non la pensa come lui. L’uomo, che lavora in una struttura del territorio, verrà sentito in audizione come previsto dal regolamento disciplinare.

